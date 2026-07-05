Поет Богдан Лепкий похований у Польщі на Раковицькому цвинтарі (Cmentarz Rakowicki) у Кракові. Його могила розташована на полі XXXIV (південний ряд, гробник родини Шайдзіцьких).

Письменник помер 21 липня 1941 р. у Кракові й був похований у гробниці свого товариша Ігнатія Шайдзіцького, неподалік могили С. Смаль‑Стоцького. На надгробку є напис українською мовою «Богдан Лепкий поет». У 1972 році тут було встановлено барельєф письменника роботи скульптора Григора Пецуха.

Сьогодні цього барельєфа на гробниці вже немає. Боляче, написав у фейсбук Igor Monchuk.

МЗС звернулося до Польщі щодо пошкодження могили українського письменника.

Рречник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що невідомі викрали з надгробка барельєф письменника.

“Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща”, – наголосив речник українського зовнішньополітичного відомства.

На Раковицькому кладовищі в Кракові було пошкоджене місце поховання українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. Про це у коментарі журналістам розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише “Європейська правда”.

Тихий заявив, що невідомі викрали з надгробка барельєф письменника.

“Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща”, – наголосив речник українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Тихого, генеральне консульство України в Кракові звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова.

Генеральне консульство України в Кракові закликало їх провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

“Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому”, – додав речник МЗС.