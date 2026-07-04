На Тернопільщині оголосили штормове попередження — прогнозують сильний вітер.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Тернопільській області.

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 5 липня вдень у регіоні місцями очікують пориви північно-західного вітру 15–20 м/с.

“Просимо бути обережними: не перебувайте поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач. Не залишайте автомобілі під деревами. У разі небезпеки телефонуйте 101. Бережіть себе та своїх близьких”, – зазначають рятувальники.