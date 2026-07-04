Сумна звістка з фронту надійшла у ще одну родину. На Херсонщині жорстока війна обірвала життя Сергія Чумашова. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«У Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка. 3 липня 2026 року поблизу н.п. Кізомис Херсонської області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, заступник начальника першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип C) прикордонної комендатури швидкого реагування ** прикордонного загону ДПС України, старший сержант ЧУМАШОВ Сергій Олександрович, 1979 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Сергія!

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.