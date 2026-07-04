У Тернополі різницю між будинковими та квартирними лічильниками води компенсуватимуть з міського бюджету.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Зазначається, що на черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали внесення відповідних змін до міської програми «Турбота».

Прийнятими змінами передбачено компенсацію споживачам КП «Тернопільводоканал» нарахувань за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначених як різниця між показаннями вузла комерційного обліку (загальнобудинкового лічильника) та сумою показань вузлів розподільного обліку (квартирних лічильників) у багатоквартирних будинках, розташованих на території Тернопільської міської територіальної громади.

Таким чином, якщо між обсягом води, зафіксованим загальнобудинковим лічильником, та сумою показників квартирних лічильників у багатоквартирному будинку виникатиме різниця, її вартість компенсуватиметься за рахунок коштів міського бюджету.

Це дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на мешканців багатоквартирних будинків Тернопільської міської територіальної громади.

Нагадаємо, днями в Тернополі значно зросли тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.