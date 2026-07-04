Старший сержант поліції Іван Нагайовський з перших днів війни став на захист України. У складі штурмового полку «Сафарі» («Лють») виконував найскладніші бойові завдання, а з початку цього року продовжив службу оператором безпілотних систем батальйону «Стрілецький». В Івана залишились мама, син, наречена… Вічна пам’ять Герою!

«Сьогодні, у День Національної поліції України, ми отримали звістку, яку неможливо прийняти без болю.

Виконуючи бойове завдання на сході України, загинув наш побратим, старший сержант поліції, оператор безпілотних систем батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький» Іван Нагайовський.

Іван прийшов до поліції у 2019 році. Розпочинав службу в секторі реагування патрульної поліції, згодом служив у роті патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль». З початком повномасштабної війни без вагань став на захист України. У складі штурмового полку «Сафарі» ОШБ НПУ «Лють» виконував найскладніші бойові завдання, а з початку цього року продовжив службу оператором безпілотних систем батальйону «Стрілецький».

За мужність, сумлінну службу та відданість Присязі Іван був нагороджений відзнакою Офісу Президента України «За оборону України». Але найвищою оцінкою його життя залишиться повага побратимів, для яких він був надійною людиною, справжнім воїном і поліцейським честі.

Сьогодні найважчий біль переживають його матір, син, наречена, рідні та друзі. Від себе особисто та від усього колективу поліції Тернопільщини висловлюю щирі співчуття родині. Ми розділяємо ваше горе і схиляємо голови перед світлою пам’яттю Івана.

Він віддав життя, захищаючи Україну. Його ім’я назавжди залишиться у строю наших Героїв, а його мужність, вірність Присязі та жертовність назавжди залишаться прикладом для кожного з нас. Вічна пам’ять і слава Герою», – повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.