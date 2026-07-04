У Західноукраїнському національному університеті відбулися ювілейні зустрічі випускників, приурочені до 60-річчя закладу вищої освіти. Захід об’єднав випускників різних поколінь, які знову повернулися до своєї Alma-mater, щоб зустрітися з одногрупниками, викладачами, кураторами груп та згадати найкращі роки студентського життя.

Цьогоріч до ЗУНУ завітали випускники 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 та 2016 років. Атмосфера заходу була наповнена щирими емоціями, теплими обіймами, спогадами та радістю від довгоочікуваної зустрічі.

Особливого символізму події надало святкування 60-річчя Західноукраїнського національного університету. За шість десятиліть ЗУНУ виховав тисячі висококваліфікованих фахівців, які успішно реалізували себе в науці, освіті, державному управлінні, бізнесі та інших сферах діяльності.

Ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк звернулася до випускників: «Наші здобутки стали можливими лише тому, що тут навчалися найкращі студенти, працювали найкращі викладачі, розвивалася наука й формувалися традиції справжнього університету. Ми з великою вдячністю згадуємо наших викладачів, які самовідданою працею розбудовували наш університет. З великою вдячністю згадуємо і наших випускників та пишаємося тим, що вони успішно працюють у бізнесі, державних установах, органах влади та в багатьох інших сферах. Багато з них стали меценатами університету й сьогодні допомагають оснащувати лабораторії, аудиторії та інфраструктуру.

Дорогі випускники! Саме ви є частиною історії нашого закладу вищої освіти. Дякуємо вам за те, що сьогодні прийшли, щоб знову бути разом, зустрітися зі своїми викладачами, колегами та друзями. Ми пишаємося тим, що виховуємо справжніх патріотів. Адже, попри здобутки університету в навчальній і науковій діяльності, наш університет є потужним волонтерським центром.

Сьогодні серед наших випускників є ті, хто зі зброєю в руках боронить Україну, і ті, хто віддав за неї найдорожче — власне життя. Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих Героїв та висловлюємо глибоку вдячність кожному, хто сьогодні захищає нашу державу. Дякуємо всім випускникам за вірність своїй альма-матер, за підтримку університету, за професійні здобутки та за любов до України. Саме ви є найбільшою гордістю Західноукраїнського національного університету та найкращим свідченням його сили, традицій і майбутнього».

Святкові заходи розпочалися у центральному корпусі освітнього закладу, де гостей радо зустрічали організатори заходу, представники центру кар’єри ЗУНУ. Уже з перших хвилин панувала атмосфера радості, дружнього спілкування та приємного хвилювання, адже багато випускників не бачилися десятки років.

Ще до початку урочистостей гості мали змогу зазирнути у власне минуле: в університеті були встановлені фотозони з ювілейною цифрою та світлинами випускників різних років. Старі фотографії, знайомі обличчя, спогади, які оживали перед очима. Тут же усі охочі могли сфотографуватися на згадку про незабутній день. А працівники відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЗУНУ невтомно ловили об’єктивом пам’ятні миті – усмішки, обійми, сльози радості, щоб ці спогади залишилися назавжди.

До присутніх також звернувся перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук: «Найбільша цінність нашого університету — це не роки його історії, а люди, яких він виховав і випустив у життя. Тридцять років тому, отримавши диплом, я розпочав свій професійний і дорослий життєвий шлях. Так само свого часу кожен із вас, завершивши навчання, зробив свій перший крок у професії. За ці роки кожен із нас став частиною історії свого міста, своєї громади, своєї держави. Хтось присвятив себе освіті, хтось — науці, підприємництву, державній службі чи місцевому самоврядуванню. Але всіх нас об’єднує одне — ми назавжди залишимося випускниками нашого рідного університету. І я завжди з гордістю називатиму себе випускником Тернопільської академії народного господарства.

Щиро дякую ректору за те, що навіть попри війну, попри всі труднощі й виклики сьогодення, такі зустрічі відбуваються. Це можливість хоча б на мить повернутися в юність, згадати студентські роки, аудиторії, перші знайомства, перше кохання — усе те, що назавжди залишилося в нашій пам’яті.

Сьогодні хочу подякувати всім професорам і викладачам за знання, які вони нам передали, а найбільше — за школу життя, яку ми пройшли в стінах університету. Також згадаймо тих, кого, на жаль, сьогодні вже немає поруч із нами.

Бажаю всім не втрачати віри. Кожен із нас має й надалі робити все можливе для підтримки Збройних Сил України та наближення нашої спільної Перемоги».

З вітальним словом до присутніх також звернулися підполковник, старший офіцер управління цивільно-військового співробітництва Оперативного управління «Захід» та випускник 1991 року Павло Ярута, генеральний директор ТРЦ «Подоляни» та випускник Михайло Ібрагімов, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та випускниця Галина Анікіна, керівник Тернопільського ІТ-кластеру та випускниця 2016 року Катерина Михайліда. Різні шляхи, різні сфери, але всіх їх виховав один університет. Їхні слова були сповнені тепла і гордості – за рідний виш, за його людей, за спільну історію, яку вони творили разом.

Директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький наголосив: «Сьогодні всі ми бачимо, як динамічно розвивається Західноукраїнський національний університет. Тернопільський обласний центр зайнятості багато років співпрацює із ЗУНУ. Разом ми допомагаємо студентам і випускникам знайти своє місце на ринку праці, реалізувати професійний потенціал, а також підтримуємо молодь у започаткуванні власної справи завдяки грантовим програмам.

Приємно бачити, що університет не лише зберігає свої традиції, а й постійно розвивається, відкриваючи нові можливості для студентів і випускників. Переконаний, що ЗУНУ й надалі залишатиметься одним із провідних закладів вищої освіти України».

Після офіційної частини випускники мали можливість поспілкуватися у неформальній атмосфері, відвідати рідні факультети й кафедри, пройтися знайомими аудиторіями, зробити пам’ятні світлини та поділитися спогадами про студентські роки.

Невід’ємною частиною дійства стало спілкування однокурсників. Друзі ділилися спогадами про студентське життя, згадували викладачів, цікаві моменти навчання, виробничу практику, творчі вечори, спортивні досягнення та традиції, які формували особливий дух університетської родини. Лунали щирі слова вдячності викладачам, які не лише передавали знання, а й допомагали молодим людям знайти своє покликання та впевнено розпочати професійний шлях.

Ювілейні зустрічі вкотре підтвердили, що роки не здатні послабити зв’язок між університетом та його випускниками. Незалежно від часу закінчення навчання, професії чи місця проживання, усіх об’єднує спільна історія та бажання бути частиною великої університетської спільноти.