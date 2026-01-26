Поліцейські Тернопільщини вкотре застерігають громадян: шахраї активно використовують фішингові посилання під час купівлі-продажу товарів через інтернет.



До поліції надійшло повідомлення від жительки міста Тернопіль 1966 року народження про те, що вона стала жертвою інтернет-шахрайства.



За словами заявниці, вона переписувалася у месенджері з невідомою особою, яка нібито мала намір придбати вишиванку.



Оголошення про продаж товару жінка розмістила на платформі продажу товарів.



Під приводом «отримання коштів за товар» співрозмовник надіслав їй фішингове посилання.



Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела реквізити своїх банківських карток. У подальшому з двох карткових рахунків було списано 52 600 гривень.



За даним фактом розпочато перевірку, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, повідомили в обласній поліції.





Continue Reading