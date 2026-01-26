27 січня в області – хмарно. Невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Туман видимістю 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Дрібний дощ. Ожеледиця. Туман видимістю 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.