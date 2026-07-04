Ще 18 захисників України посмертно отримали звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади»
Під час 58 сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади» (посмертно) ще 18-ти військовослужбовцям.
Зокрема, за вагомий особистий внесок у становлення української державності, особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади» отримали:
Бортник Володимир Миколайович, сержант;
Грабас Юрій Романович, старший стрілець;
Добринський Віталій Володимирович, солдат;
Долинний Дмитро Михайлович, солдат;
Дрозд Тарас Олегович, солдат;
Ковальський Андрій Михайлович, молодший сержант;
Королішин Тарас Теодорович, солдат;
Кренцель Іван Зеновійович, головний сержант;
Луханін Юрій Васильович, головний сержант;
Маслак Володимир Олександрович, молодший сержант;
Покойовий Анатолій Миколайович, солдат;
Рижук Богдан Анатолійович, солдат;
Сененький Богдан Михайлович, солдат;
Стельмащук Ігор Богданович, молодший сержант;
Тимофійчук Назар Васильович, солдат;
Федусь Сергій Петрович, солдат;
Ширяєв Андрій Мирославович, солдат;
Шмир Андрій Вячеславович, солдат.
Вічна пам’ять та шана полеглим військовослужбовцям!