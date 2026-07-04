Під час 58 сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади» (посмертно) ще 18-ти військовослужбовцям.

Зокрема, за вагомий особистий внесок у становлення української державності, особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади» отримали:

Бортник Володимир Миколайович, сержант;

Грабас Юрій Романович, старший стрілець;

Добринський Віталій Володимирович, солдат;

Долинний Дмитро Михайлович, солдат;

Дрозд Тарас Олегович, солдат;

Ковальський Андрій Михайлович, молодший сержант;

Королішин Тарас Теодорович, солдат;

Кренцель Іван Зеновійович, головний сержант;

Луханін Юрій Васильович, головний сержант;

Маслак Володимир Олександрович, молодший сержант;

Покойовий Анатолій Миколайович, солдат;

Рижук Богдан Анатолійович, солдат;

Сененький Богдан Михайлович, солдат;

Стельмащук Ігор Богданович, молодший сержант;

Тимофійчук Назар Васильович, солдат;

Федусь Сергій Петрович, солдат;

Ширяєв Андрій Мирославович, солдат;

Шмир Андрій Вячеславович, солдат.

Вічна пам’ять та шана полеглим військовослужбовцям!