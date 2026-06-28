Саме 28 червня 1996 року, Рівно 30 років тому, Верховна Рада після тривалого безперервного засідання ухвалила Конституцію України – Основний Закон держави, що визначає її політичний устрій, права і свободи громадян, а також принципи функціонування органів влади.

Конституція є найвищим за юридичною силою нормативним актом країни. Вона визначає основи державного устрою, закріплює права і свободи людини, встановлює повноваження органів влади та принцип верховенства права.

Як Україна отримала свою Конституцію

Прагнення українців до власного Основного Закону має давню історію. Одним із найвідоміших історичних документів вважається Конституція Пилипа Орлика, ухвалена 5 квітня 1710 року.

Вона складалася із 16 статей, проголошувала Україну вільною від влади Польщі та Москви, визначала державний устрій і закріплювала принципи розподілу влади. Хоча документ так і не набув чинності, його вважають однією з перших європейських конституцій нового часу.

Після проголошення незалежності України у 1991 році розпочалася активна робота над новою Конституцією. Проєкт Основного Закону винесли на всенародне обговорення у 1992 році, а Конституційна комісія опрацювала близько 50 тисяч пропозицій від громадян.

Через політичні суперечки процес затягнувся. У 1995 році було укладено Конституційний договір, який тимчасово визначав порядок функціонування державної влади до ухвалення нового Основного Закону.

Вирішальними стали події 27–28 червня 1996 року. Народні депутати працювали безперервно майже добу, розглядаючи сотні поправок та досягаючи компромісів щодо найважливіших положень документа.

Зранку 28 червня Конституцію підтримали 315 народних депутатів із необхідних 300. Після цього Україна отримала власний Основний Закон, а Конституція УРСР 1978 року та Конституційний договір втратили чинність.

Чому День Конституції має особливе значення

Ухвалення Конституції стало одним із ключових етапів становлення незалежної української держави. Документ закріпив суверенітет і територіальну цілісність України, визначив демократичний, соціальний і правовий характер держави, а також гарантії прав і свобод людини.

Конституція також встановлює принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, визначає статус державної мови, державних символів і систему органів влади.

Сьогодні День Конституції залишається єдиним державним святом, яке прямо закріплене в тексті Основного Закону.

На жаль, вже четвертий рік поспіль День Конституції відзначаємо в умовах війни з росією.