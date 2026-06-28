З початку 2026 року в області офіційно зареєструвалися 2575 нових ФОПів та 329 компаній. Загалом на обліку в регіоні вже перебуває понад 71 тисяча платників податків – це помітно більше, ніж торік.

Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Офіційний статус отримали й 12 нових волонтерів, тож тепер у спеціальному реєстрі області їх 204.

Все більше підприємців обирають електронні сервіси ДПС. Електронний кабінет та застосунок «Моя податкова» дозволяють подавати звітність, сплачувати податки, отримувати довідки та необхідні послуги онлайн.

Якщо ж потрібна жива консультація щодо ведення бізнесу, фахівці готові допомогти в Офісі податкових консультантів у Тернополі (вул. Білецька, 1), а також в онлайн-пунктах Офісу у Кременці та Чорткові. Щоб прийти без черги, варто записатися заздалегідь через електронну чергу на сайті ДПС.