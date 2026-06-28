Сьогодні, 28 червня, на території Тернопільської області введено тепловий режим: тимчасове обмеження руху великовагового транспорту.

З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнувань, вантажним автомобілям заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Екіпажі патрульної поліції слідкують за дотриманням водіями правил дорожнього руху.

!Просимо усіх водіїв вантажівок врахувати цю інформацію, під час планування маршруту руху», – зазначили в патрульній поліції області.