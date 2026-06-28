У селі Городок (Тернопільська область) стартував фінальний етап дитячого турніру «Кубок регіонів» Української асоціації футболу (УАФ). Він проходить у трьох вікових категоріях — U-11, U-12 та U-13. Команди U-11 та U-12 змагаються у форматі 8+1, тоді як учасники категорії U-13 проводять матчі у класичному форматі 11 на 11.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

У двох з трьох вікових категоріях будуть представлені футбольні командир Тернопільської області, які пройшли сито відбіркових змагань у межах області та міжобласних зональних кваліфікацій.

Зональний етап «Кубка Регіонів»

U-13

ФА Тернопіль – ФЦ Ковель – 9:0

У фінальну частину пробились ФА Тернопіль

U-12

“Дербі-Олімпія” Луцьк – «Чемпіон” Тернопіль – 2:2

“Дербі-Олімпія” Луцьк – ДЮСШ Сарни – 8:1

ДЮСШ Сарни – “Чемпіон” Тернопіль – 0:6

У фінальну частину пробились команда “Дербі-Олімпія” (Луцьк).

U-11

“Чемпіон” Тернопіль пройшов в фінальний позаяк команди ФЦ Ковель і ДЮСШ Сарни не прибули на зональний етап

«Кубок регіонів» проходить лише вдруге, проте вже став впізнаваною частиною дитячо-юнацького футболу. Турнір започаткувала Українська асоціація футболу, а реалізується він у тісній співпраці з регіональними асоціаціями футболу, які забезпечують відбіркові етапи у своїх областях.