Ігор Залата загинув ще у вересні 2024-го. Таким довгим було чекання рідних звістки про свого Героя, така довга його дорога додому. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш воїн Залата Ігор Федірович визнаний загиблим 24 вересня 2024 року у Донецькій області. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника України. Вічна памʼять і слава Герою!» – гірку звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.