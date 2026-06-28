Таке довге, таке болюче очікування. Та підтвердилося найгірше: Юрій Грабас загинув ще у серпні 2024-го. Вічна пам’ять Герою!

«Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш земляк Грабас Юрій Романович. Воїн відійшов у вічність на 53-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Юрій вважався зниклим безвісти з 11 серпня 2024 року.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!» – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.