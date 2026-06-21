Ігор Гайдук, позивний «Терен». Сильний, мужній, справжній патріот. Коханий чоловік і люблячий тато. Щирий, надійниій, відповідальний. Ігор з перших днів великої війни пішов захищати Україну. Його відвага та відданість Батьківщині відзначені високими військовими нагородами та безмежною шаною земляків. На жаль, війна забирає найкращих. Вічна пам’ять Герою!

Ігор Богданович Гайдук (позивний «Терен») — мужній український воїн, захисник із Тернополя, який віддав своє життя у боях за свободу і незалежність України.

«Ігор Гайдук народився, виріс та проживав у місті Тернопіль. Його цивільне життя було зразком працьовитості, надійності та безмежної відданості найближчим людям. У цивільному житті Ігор користувався великим авторитетом серед колег і містян завдяки своїй чесності, професіоналізму та готовності завжди прийти на допомогу. Його знали як щиру, життєрадісну людину з твердими принципами, яка палко любила свій рідний край», – написала дружина захисника Галина Гайдук.

Для Ігоря його сім’я завжди була головним джерелом сили, натхнення та любові. Разом із коханою дружиною Галиною вони прожили у щасливому шлюбі 27 років, будуючи міцну родину на засадах взаємоповаги, підтримки та щирості. Дружина Галина була для Ігоря не просто коханою жінкою, а справжньою музою та вірною супутницею. Усі роки спільного життя вона створювала вдома атмосферу затишку, тепла та гармонії, де Ігор завжди знаходив спокій після важких робочих буднів.

Найбільшою гордістю, радістю та сенсом життя для подружжя стала єдина донечка Анастасія. Батько прагнув дати їй усе найкраще, виховуючи на засадах чесності, патріотизму та високих моральних цінностей. Анастасія виросла цілеспрямованою, талановитою та наполегливою дівчиною, повністю виправдовуючи батьківські сподівання. Саме цього року Анастасія закінчує Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Отримання диплома медика — це здійснення великої спільної мрії родини. Ігор понад усе мріяв особисто розділити з донькою цю радісну мить випускного, обійняти її та привітати з початком благородного шляху порятунку людських життів.

«З початком повномасштабного вторгнення Ігор Гайдук не зміг залишатися осторонь і став на захист Батьківщини — саме заради безпеки та майбутнього своєї родини він змінив цивільний одяг на військовий однострій. Взявши позивний «Терен», він мужньо виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту. Його бойовий шлях був позначений винятковою мужністю, зразковою дисципліною та готовністю без вагань іти в бій», – розповідає дружина.

З початком військової служби чоловіка Галина стала його найміцнішим щитом у тилу — підтримувала кожен його крок, забезпечувала всім необхідним та щодня молилася за повернення чоловіка з фронту. На передовій «Терен» проявив себе як хоробрий, рішучий та відданий командир і побратим, який завжди йшов попереду, беручи на себе найважчі випробування війни.

За зразкове виконання військового обов’язку, героїчні вчинки на передовій, особисту відвагу та незламність духу Ігор був удостоєний високих нагород. Зокрема, Ігор отримав нагрудний знак «Золотий Хрест», почесну відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України, державні та відомчі військові медалі. Почесний «Золотий годинник» від міського голови Сергія Надала – як знак глибокої поваги та вдячності від усієї Тернопільської громади за захист рідного краю та неоціненний патріотичний внесок.

Тепер ці відзнаки Ігоря стануть найціннішими реліквіями родини — вічною пам’яттю про те, якою надвисокою ціною виборюється свобода України. А дружина та донька продовжують нести в серцях світлу пам’ять про свого чоловіка й батька. Його любов, сила духу та жертовність назавжди залишаться головним орієнтиром у їхньому житті. Тепер він оберігатиме свою дитину на її майбутньому медичному шляху вже як вже як ангел-охоронець із небес.

Під дописом дружини Героя у фейсбуці десятки людей залишають слова співчуття та вдячності.

«Небагато людей, які мали стовідсоткову бронь на основному місці роботи, відважилися піти на фронт. Дякуємо Ігореві за мужність, силу духу та безмірну любов до України та своєї сім’ї. Галочко та Настуню, сумую разом з вами, адже не зі слів знаю, яким дбайливим і люблячим для вас був Ігор. Світла пам’ять», – написала Галина Галяс.

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк, мужній воїн Гайдук Ігор Богданович, загинув 16 червня 2026 року у Запорізькій області. Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Ігоря. Вічна та світла пам’ять Герою!» – йдеться в повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.

Завтра, 22 червня, об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада Тернополя прощатиметься із захисником Ігорем Гайдуком.