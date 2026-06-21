На щиті до рідного дому повертається Богдан Сененький. Захисника вважали зниклим безвісти. Стало відомо: Богдан загинув у Краматорському районі на Донеччині. Вічна, світла пам’ять і слава українському Воїну!

«Знову біль, смуток і сльози огортають Теребовлянську громаду…

На війні загинув мешканець міста Теребовлі – солдат Богдан Михайлович Сененький, 16.05.1990 р. н.

Захисник вважався зниклим безвісти з січня 2025 року. Лише тепер вдалося підтвердити його загибель.

Військовослужбовець загинув 30 січня 2025 року в районі населеного пункту Іванівка Краматорського району Донецької області внаслідок скиду боєприпасу з ворожого безпілотного літального апарата.

Богдан Сененький проходив військову службу на посаді стрільця. До лав Збройних сил України був призваний 6 березня 2023 року.

Теребовлянська міська рада, міський голова Олег Продан та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у глибокій скорботі разом з вами. Нехай світла пам’ять про Богдана назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив і шанував», – написали у Теребовлянській міській раді.

У понеділок, 22 червня, просять зустріти з молитвою й лампадками домовину з тілом загиблого Героя та вшанувати його світлу пам’ять.

Час зустрічі о14.00 (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля).

Цього ж дня буде відслужено парастас о 20.00 год. за адресою м.Теребовля вул. Залізнична, 36.

Чин похорону воїна відбудеться наступного дня, 23 червня, о 12.00 год. за цією ж адресою. Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!