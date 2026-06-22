Довге, болюче чекання звістки з фронту, молитви, надія… З жовтня 2023 року вважали зниклим безвісти Ярослава Денчука. Нещодавно стало відомо: захисник загинув на Запоріжжі. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Шумська громада у глибокій скорботі…

Ангелом повертається додому наш земляк, мужній захисник та вірний син України – Денчук Ярослав Олексійович, 1984 року народження, уродженець села Залісці.

Із 2023 року проходив службу стрільцем-снайпером у десантно-штурмовому взводі десантно-штурмової роти. Його серце було сповнене любові до Батьківщини та прагнення захистити свій дім, свою родину і майбутнє кожного з нас.

Вважався зниклим безвісти з 16 жовтня 2023 року. Лише нещодавно, після проведення необхідних експертиз, факт смерті нашого захисника підтвердили офіційно.

Життя відважного Героя трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Він залишався вірним військовій присязі до останнього подиху.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам Ярослава. Громада поділяє цей невимовний біль та сумує разом із вами. Вічна пам’ять і слава нашому Герою!» – написав шумський міський голова Вадим Боярський.