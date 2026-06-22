Спека може створювати додаткове навантаження на серцево-судинну систему, особливо для людей із підвищеним артеріальним тиском.

Щоб уберегти здоров’я влітку:

регулярно контролюйте артеріальний тиск і приймайте призначені лікарем препарати;

дотримуйтеся питного режиму;

уникайте тривалого перебування на сонці у найспекотніші години;

звертайте увагу на сигнали організму — слабкість, запаморочення, головний біль чи нудоту.

Пам’ятайте: ваш сімейний лікар допоможе контролювати стан здоров’я, скоригувати лікування та вчасно виявити ризики.

Бережіть себе у спекотний період, наголошують медики.