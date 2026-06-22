Спека та артеріальний тиск: як подбати про здоров’я влітку
Спека може створювати додаткове навантаження на серцево-судинну систему, особливо для людей із підвищеним артеріальним тиском.
Щоб уберегти здоров’я влітку:
регулярно контролюйте артеріальний тиск і приймайте призначені лікарем препарати;
дотримуйтеся питного режиму;
уникайте тривалого перебування на сонці у найспекотніші години;
звертайте увагу на сигнали організму — слабкість, запаморочення, головний біль чи нудоту.
Пам’ятайте: ваш сімейний лікар допоможе контролювати стан здоров’я, скоригувати лікування та вчасно виявити ризики.
Бережіть себе у спекотний період, наголошують медики.