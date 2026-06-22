Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення запрошує людей поважного віку долучатися до заходів, які проводяться у відділенні денного перебування. Для відвідувачів організовують різноманітні заняття, зустрічі та активності, що сприяють змістовному дозвіллю, спілкуванню та активному способу життя.

Участь у заходах можлива за попереднім записом. Програма може змінюватися або доповнюватися новими подіями та ініціативами.

Детальну інформацію щодо роботи відділення та запису на заходи можна отримати за телефонами: (067) 530-59-40, (098) 715-42-21, (067) 345-59-09.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення розташований за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8.

Понеділок 22.06

10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО (острівець «Чайка»)

10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)

10:00 Психологічний клуб «Психея» (1 група, кабінет №5)

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

11:30 Тренінг «Остеопороз, артрит, артроз» (Кабінет №8, запис)

12:00 Соціальний проєкт «Здорові люди» АКВАПАРК АЛІГАТОР»

12:00 Психолого – корекційна група «Сонечко»

Вівторок 23.06

11:00 «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язково)

11:00 Психологічний клуб «Психея» (2 група, кабінет №5)

11:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

12:00 «Час у кадрі-спогади оживають» ЗБІР ФОТО (Кабінет №6)

12:00 Фотозйомка у спортивному клубі КОЛІЗЕЙ «Бадьорість у кадрі» (ЗАПИС)

12:00 МК з алмазної викладки картин (Миколи Гоголя, 2)

14:00 Психологічний клуб «Психея» (3 група, кабінет №5)

Середа 24.06

10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО острівець «Чайка»

10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)

10:00 Психологічний клуб «Психея» (старша група, кабінет №5)

12:00 Магія купальського вінка. За участі колективу ГОРЛИЦЯ та Лесі Любарської. Козацький острівець (запис обов’язково)

12:00 Ігровий клуб за інтересами шашки & шахмати (кабінет №8)

12:00 Волонтерський рух «Зігрій» (Миколи Гоголя, 2)

14:00 Психологічний клуб «Психея» (група 4, кабінет №5)

Четвер 25.06

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

10:00 Танцювально рухова терапія з психологом Наталією Жученко (острів Чайка)

11:00 «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язково)

11.00 Відпочинок зі смаком літа у Murava Park Pelax (запис обов’язково)

12:00 МК з алмазної викладки картин (Миколи Гоголя, 2)

12:00 Репетиція творчого колективу «ГОРЛИЦЯ» (Миколи Гоголя, 2)

П’ятниця 26.06

10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО острівець «Чайка»

10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

17:00 Оздоровчий комплекс «Еней».