Рідні довго чекали звістку з фронту, вірили, сподівалися… Із травня 2024 року вважали зниклим безвісти тернополянина Анатолія Салавагу. На жаль, стало відомо: Анатолій загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Назавжди 36… Вічна та світла памʼять захиснику України!

«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги наш земляк захисник Салавага Анатолій Романович.

Воїн відійшов у вічність на 36-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Анатолій вважався зниклим безвісти з 18 травня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.