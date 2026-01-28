29 січня в області – хмарно. Невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Туман, видимість становитиме всього 200-500 метрів. Слабка ожеледь. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Вранці продовжиться нічний дрібний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. На дороогах ожеледиця. Туман, видимість становитиме всього 200-500 метрів. Слабка ожеледь. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Світлина обласного центру з гідрометеорології.