Юрисконсульт одного з приватних підприємств Тернополя за грошову винагороду пообіцяв чоловіку допомогти незаконно виїхати з країни. При цьому він гарантував працевлаштування на критично важливе підприємство з можливістю виїзду за кордон у службове відрядження. Вартість своїх «послуг» оцінив у 15 тисяч доларів.

Як повідомили в обласній поліції, 30-річний житель Тернопільщини, який працював юрисконсультом однієї з приватних фірм, вирішив змінити правничу діяльність на злочинну.



Встановлено, що підозрюваний обіцяв допомогти «клієнту» працевлаштуватися на підприємство оборонно-промислового комплексу та оформити документи для відрядження до іншої держави. Така схема дозволяла чоловікові призовного віку легально перетнути державний кордон України.



За свої послуги він вимагав 15 тисяч доларів двома платежами: 5 тисяч доларів за початок «оформлення», та 10 тисяч доларів після успішного перетину кордону.



Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Тернопільської області затримали фігуранта під час отримання першої частини неправомірної вигоди.



Слідчі тернопільської поліції повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також із конфіскацією майна.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.