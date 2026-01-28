Срібний призер чемпіонату Тернопільської області 2025 року – футбольний клуб «Борщів» отримав нового головного тренера. Ним став 57-річний фахівець з Дрогобича Василь Іванович Малик.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини

Василь Малик у своїй тренерській кар’єрі двічі очолював тернопільську «Ниву» – в сезонах 2019/2020 та 2023/24 рр. Також тренував ФК «Миколаїв» (Львівська область). А останнім часом працював з лідером Івано-Франківського аматорського футболу – колективом «Благо-Юність» з Верхньої Калуського району.

Що цікаво, як футболіст, в 1990 році пан Василь виступав за чортківський «Кристал» у чемпіонаті Тернопільської області та аматорському чемпіонаті УРСР.

Василь Малик на посаді головного тренера ФК «Борщів» змінив Сергія Задорожного.

Безпосередньо Василь Малик приступить до роботи 3 лютого. Саме того дня у борщівської команди розпочнеться навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до футбольного сезону-2026.