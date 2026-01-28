У Тернополі відкривається пересувна виставка «ОБ БЕРЕГ» – проєкт мисткині Неллі Мінасової, реалізований за підтримки творчої команди «Місто Марії».

Центральним образом експозиції є тетрапод – знайома для прибережних міст конструкція, що в контексті війни перетворюється на метафору крихкого відчуття безпеки. У виставці він постає як надувна інсталяція, позбавлена функціональної міцності, – образ захисту, який існує зовні, але не витримує навантаження реальності.

«ОБ БЕРЕГ» має відкритий, живий формат: виставка постійно доповнюється новими фото на Дошці спогадів, адже усі охочі можуть долучитися до проєкту, надіславши власні світлини з тетраподами, які стануть частиною спільної дошки пам’яті та досвіду.

«Запрошуємо на авторську екскурсію під час відкриття та до розмови про безпеку, памʼять і те, що насправді нас тримає», – наголошують у креативному кластері.

Відкриття виставки 29 січня о 19:00 в креативному кластері «Nа Пошті» (Тернопіль, вул. Коперника, 4)

Виставка триватиме до 25 лютого.

Вхід вільний!