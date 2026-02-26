Сумна звістка надійшла у ще одну родину. Більше року тому жорстока війна обірвала життя Миколи Лося, жителя села Бариш Бучацької громади. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Бучацька громада у безжальній війні знову зазнала непоправної втрати…

13 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Черкаська Конопелька обірвалося життя нашого земляка із села Бариш – навідника механізованого відділення, старшого солдата Миколи Лося, 1975 року народження.

Він мужньо став на захист України, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Сумлінно виконував бойові завдання, проявляв стійкість, відвагу та незламність духу.

Світла пам’ять про Героя назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав. Низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого Захисника.

Про дату та час зустрічі тіла Героя і чин похорону буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава Герою України», – написали у Бучацькій міській раді.