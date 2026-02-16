У Тернополі підбили підсумки акції «Читай та даруй», приуроченої до Міжнародного дня дарування книг.

Упродовж чотирьох днів мешканці міста передавали книги в межах ініціативи, а зібрані видання надійшли до всіх 12 бібліотек Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи.

Загалом фонди поповнилися 350 книгами різних жанрів – жіночими романами, детективами й трилерами, дитячою літературою, енциклопедичними виданнями, книгами з психології та історичними романами. До ініціативи долучилися як постійні читачі бібліотек, так і небайдужі тернополяни, які дізналися про акцію з оголошень та соціальних мереж.

Організатори висловлюють щиру подяку всім, хто відгукнувся та приніс книги в дарунок.

«Кожна подарована книга отримає нове життя у руках читачів, допоможе замислитися, знайти пораду або просто стане добрим співрозмовником», – наголошують організатори.

У книгозбірні також нагадують, що у їхньому закладі на постійній основі діє акція «Військо читає», в межах якої збирають книги для захисників, які проходять реабілітацію у медичних закладах Тернополя. Окрім того, постійно діючою є благодійна ініціатива «Подаруй бібліотеці книгу», що дає змогу кожному охочому передати книгозбірні прочитані, але вже непотрібні вдома видання за умови, що вони не російською мовою.