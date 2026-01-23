У вихідні область перебуватиме в зоні діяльності атмосферних фронтів з південного-заходу, які зумовлюватимуть опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Південні потоки сприятимуть подальшій зміні повітряних мас на теплі, що спричинятиме послаблення морозів. Вночі температурні показники будуть ще у невеликих від’ємних значеннях, а вдень коливатимуться близько 0 градусів.

24 січня в області – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хиарно. Сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу, вдень 1-3 градуси морозу.