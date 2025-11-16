У Тернополі визначили кращий альтернативний гурт України. А також на Х Коза м’юзік батл зібрали 40 000 гривень для артистів у війську.

Палаючі гітари та знищений диван – такої напруги тернопільська публіка давно не відчувала, але головне – це заряд зі знаком “плюс”. 12 листопада у креативному кластері Nа пошті пройшов фінал ювілейного сезону Коза м’юзік батл.

У музичному герці зійшлися львівські панки Робаний йот і чернігівські репери Dakayak.

Журі зробили вибір на користь хіп-хоп дуету з Варви. DAKAYAK вибороли головний приз – грант 100 000 гривень від незалежної музичної платформи “На її основі” для запису та промо свого матеріалу. Також хлопці виступлять на сцені фестивалю Atlas Festival у наступному році, а Робаний йот чекатимуть на “Файному місті”.

Але по-справжньому у виграші залишилися слухачі, які отримали сім безкоштовних живих концертів, непідробні емоції та психологічну розрядку.

Конкурс створює можливості для музикантів в Україні, сприяє об’єднанню різних ініціатив у цій сфері.

«Треба підтримувати не тільки Київ, Львів і Харків, де базуються всі артисти, але й регіони. Такі конкурси, як Коза м’юзік батл підсвічують артистів, допомагають їм бути почутими, побаченими, – сказала СЕО “На її основі” Діана Дадонова. – По друге, це реальні кошти, які ми даємо музикантам. Я не знаю жодного лейблу, який би інвестував у своїх артистів такі гроші. По третє, це формування спільноти, як збирається тут, гуртується навколо такого майданчика. Я дуже захоплююся такою ініціативою, як Nа пошті. Мотивації для артистів небагато: але зустрічі з публікою наживо заряджають музикантів своїм фідбеком».

Ще один важливий аспект проєкту – благодійний. Під час концертів зібрали на передали для фонду Musicians defend Ukraine 40 000 гривень для підтримки артистів у війську.

«Чим більше буде таких конкурсів, тим краще для української культури, – зазначила Катерина Павленко (Monokate, солістка GO-A), членкиня журі, – у своєму виборі я орієнтувалася на реакцію публіки, зумисне наперед не знайомилася з творчістю конкурсантів, аби отримати свіжі враження».

Організатором проєкту вже третій рік поспіль виступає ГО “Інститут міської культури”. Підтримку надали УКФ, Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР та інші партнери.

Переглянути всі цьогорічні виступи можна тут: https://www.youtube.com/playlist?list=PLY17eOUqNH6MlgeAcHZTKhfhTqTGT3gg9

Легендарний змаг музикантів проводиться завдяки партнерам – Українському культурному фонду – державному інвестору розвитку культури та креативних індустрій, та Швейцарсько-українському проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанією NIRAS Sweden АВ.

Фото Володимира Голода.

