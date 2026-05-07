8 травня в області – хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 9-14º тепла, вдень 18-23º тепла

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 12-14º тепла, вдень 20-22º тепла.

За даними синоптиків, вдень 8 травня місцями очікуються шквали 15–20 м/с.

Під час сильного вітру: уникайте спалювання сухої рослинності та розведення багать – вітер здатен миттєво поширити полум’я.

Місця підвищеної небезпеки: не ходіть під деревами, старими будівлями, рекламними конструкціями – є ризик їх падіння, – наголошують рятувальники.