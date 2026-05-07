«На фото – сходи молодої пшениці, з якої пізніше буде хліб. Та чиясь «добра» дитина вирішила, що це поле – зручний «трек» для нової дорогої іграшки, яку купили батьки, дали гроші на пальне…

Мій допис не має на меті звернутися до винуватців. Я вкотре звертаюся до їхніх батьків. Шум і рев у селі – це питання вашого виховання. Але понівечене поле – це вже питання вашої відповідальності. Перш, ніж давати ключі від техніки, навчіть дитину відрізняти газон від засіяної ниви. Земля не прощає байдужості.

Це не просто «трава» – це величезна праця аграріїв, значні фінансові вкладення в насіння, добрива та пальне, а головне – це майбутній хліб.

Над проблемою мотоциклістів та усіх, хто порушує тишу та порядок, працюють поліцейські офіцери громади і всі ми.

Давайте поважати працю тих, хто нас годує!» – написав голова Великогаївської громади Олег Кохман.