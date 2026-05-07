Ангелом злетіла в Небеса душа молоденького Воїна… Рідні місяцями чекали звістки з фронту. Молилися, сподівалися, вірили… Останній свій бій Віктор Логазюк прийняв у вересні 2025-го під Бахмутом. Зовсім дитина. У 19 років жити, любити, творити, мріяти… Легких хмаринок тобі, юний Герою…

«Клята війна знову і знову забирає життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток та сльози, а особливо боляче, коли до дому На щиті повертається ще майже дитина, юний Герой…

З сумом повідомляємо, що вірний військовій присязі та Українському народу, в ході ведення бойових дій зі збройними формуваннями рф поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області 16 вересня 2025 року загинув військовослужбовець контрактної служби, солдат ЛОГАЗЮК Віктор Ростиславовтч, 2006 року народження, житель села Бережанка Скала-Подільської територіальної громади.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!», – пише Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.

Депутатський корпус селищної ради, виконавчий комітет, працівники апарату та я особисто висловлюємо слова щирого співчуття рідним та близьким ВІКТОРА ЛОГАЗЮКА, розділяємо біль їх непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Дорогі рідні, усвідомлюємо Вашу безмірну втрату. Віктор був справжнім чоловіком, патріотом, воїном. Просимо Господа прийняти його душу до Царства Небесного.

Вічна пам’ять Герою!

Слава Україні! Героям слава!», – написав селищний голова Ігор Лобода.