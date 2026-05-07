Під час проведення оперативних заходів, спрямованих на контроль за продажем підакцизної продукції, фахівці ГУ ДПС у Тернопільській області виявили факт незаконної діяльності АЗС.

Як повідомили в обласній податковій, суб’єкт господарювання здійснював зберігання та роздрібну торгівлю пальним без наявності відповідної ліцензії. До заходів із фіксації правопорушення були залучені працівники Національної поліції.

За результатами перевірки підприємцю загрожують штрафні санкції розміром близько 1 мільйона гривень.

У ДПС області наголошують: системна боротьба з нелегальним обігом підакцизних товарів триватиме й надалі.