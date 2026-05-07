У Тернополі на центральній алеї бульвару Тараса Шевченка висадили «Квітник матері». До акції долучилися матері та дружини загиблих Героїв. Захід символічно провели напередодні Дня матері.

Всього висадили близько двох тисяч квітів, повідомили у Тернопільській міській раді. Клумбу прикрасили лавандою, сортовими жоржинами, чорнобривцями, колеусами та петуніями.

«Квітник Матері» створили у 2022 році біля Монумента Незалежності України на бульварі Тараса Шевченка. Щороку, напередодні Дня матері, тут висаджують квіти – як знак пам’яті, вдячності та життя, що триває.

Бульвар Тараса Шевченка має особливе значення, адже саме тут розташована Алея пам’яті з фотографіями полеглих захисників.