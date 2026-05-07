Дмитру Блаженку з Чортківщини у травні мало б виповнитись лише 32 роки. Але молодий Герой загинув у квітні, за два тижні до свого дня народження. Ця гірка звістка принесла біль та горе синові, дружині, батькам, родині, усім, хто знав, шанував і любив Дмитра – світлого, доброго, щирого, готового завжди прийти на допомогу. Вічна пам’ять українському Воїну!

«Ще один молодий захисник віддав, сповнене мрій, бажань і планів, життя за мирні світанки, за спокій рідного краю. 27 квітня 2026 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області загинув житель села Джурин, водій-сапер інженерного відділення, матрос БЛАЖЕНКО Дмитро Мирославович (11.05.1994 р. н.).



Висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрі, братові, дружині, синові, всім родичам і близьким загиблого Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.



Завтра, 8 травня, о 13:00 в Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч загиблого Героя.



Тож просимо жителів сіл Білобожниця, Мазурівка, Джурин о 13:30 вийти на центральну вулицю свого села, щоб віддати шану та гідно зустріти тіло полеглого. Парастас відбудеться завтра ж о 19:00 в рідному домі Героя. Чин похорону відбудеться в суботу, 9 травня, о 12:00 в селі Джурин», – повідомили у Білобожницькій громаді. .