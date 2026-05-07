На Тернопільщині прокуратура судиться із забудовником, який не сплатив громаді понад 430 тисяч гривень
На Тернопільщині прокуратура вимагає від забудовника сплатити територіальній громаді понад 430 тис грн на розвиток її соціальної інфраструктури.
“Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури подали позов в інтересах держави в особі Збаразької міської ради до забудовника. Від замовника будівництва вимагають стягнути понад 430 тисяч гривень, які мали бути спрямовані на розвиток інфраструктури громади”, – повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.
Згідно з матеріалами позову, будівництво 12-квартирного будинку було завершене у червні 2021 року, проте кошти пайової участі досі не сплачено.
З метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету прокурори звернулися з позовом до суду.
Суд відкрив провадження у справі.
Довідково: пайовий внесок — це компенсація місту за додаткове навантаження на міські мережі, яке створює новий будинок. Ці кошти мають цільове призначення і спрямовуються на: інженерні мережі: модернізація водогонів, каналізації та тепломереж, до яких підключається новобудова; транспортну інфраструктуру: ремонт доріг, облаштування тротуарів, заїзних кишень та зупинок громадського транспорту поблизу об’єкта; благоустрій: озеленення територій та встановлення освітлення.