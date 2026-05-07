На Тернопільщині прокуратура вимагає від забудовника сплатити територіальній громаді понад 430 тис грн на розвиток її соціальної інфраструктури.

“Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури подали позов в інтересах держави в особі Збаразької міської ради до забудовника. Від замовника будівництва вимагають стягнути понад 430 тисяч гривень, які мали бути спрямовані на розвиток інфраструктури громади”, – повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Згідно з матеріалами позову, будівництво 12-квартирного будинку було завершене у червні 2021 року, проте кошти пайової участі досі не сплачено.

З метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету прокурори звернулися з позовом до суду.

Суд відкрив провадження у справі.

Довідково: пайовий внесок — це компенсація місту за додаткове навантаження на міські мережі, яке створює новий будинок. Ці кошти мають цільове призначення і спрямовуються на: інженерні мережі: модернізація водогонів, каналізації та тепломереж, до яких підключається новобудова; транспортну інфраструктуру: ремонт доріг, облаштування тротуарів, заїзних кишень та зупинок громадського транспорту поблизу об’єкта; благоустрій: озеленення територій та встановлення освітлення.