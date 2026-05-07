На Тернопільщині триває кампанія декларування зброї. Мешканці міста та області від початку її проведення задекларували 344 одиниці зброї.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За даними поліції, серед задекларованого – 103 автомати, 12 пістолетів, 60 нарізних карабінів, 3 комбіновані та 166 гладкоствольних рушниць. Окрім цього, громадяни задекларували 97 759 набоїв.

Правоохоронці наголошують, що декларування – це можливість легально зберігати зброю, уникнути відповідальності та водночас сприяти загальній безпеці в регіоні.

У поліції закликають жителів області не зволікати та скористатися можливістю узаконити наявну зброю. Це не лише вимога закону, а й важливий крок до відповідального поводження зі зброєю в умовах воєнного стану.

Щоб задекларувати зброю, необхідно особисто звернутися до найближчого підрозділу поліції та надати зброю разом із необхідними документами:

письмову заяву;

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг про місце проживання або реєстрації;

фотокартку 3,5×4,5 см.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30

Відділ поліції №1 (м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-22

Чортківське районне управління поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.