Водія, причетного до смертельної ДТП у Тернополі, затримали слідчі.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 6 травня близько 21:20 у Тернополі. На вулиці Руській в районі “дамби” зіткнулося два автомобілі.

Відомо, що 19-річний тернополянин, керуючи автомобілем BMW, не впорався з керуваннями. Як наслідок, автівку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху, де вона врізалася у Renault Megane.

У результаті удару кермувальник Renault, житель Тернополя 1970 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Тілесні ушкодження отримав й 19-річний пасажир з іншого транспортного засобу. Його з переломами та іншими травмами госпіталізували.

Слідчі поліції затримали водія BMW відповідно до статті 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на алкогольне та наркотичне сп’яніння.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.