Ще одне молоде життя згоріло у полум’ї страшної війни. Із грудня 2024-го вважали зниклим безвісти Назара Тимофійчука. Стало відомо: юний Герой прийняв свій останній бій на російській курщині. На 24-у році… Легких хмаринок тобі, Назаре…

«Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш земляк Тимофійчук Назар Васильович.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 24-му році життя, виконуючи бойове завдання на курщині. Назар вважався зниклим безвісти з 26 грудня 2024 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.