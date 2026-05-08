У межах кліматичного марафону в Західноукраїнському національному університеті відбувся «Кліматичний день», який об’єднав науковців, викладачів, представників органів державної влади, зокрема Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації, а також здобувачів освіти для обговорення актуальних питань кліматичної політики, екологічної безпеки та сталого розвитку.

Роботу круглого столу відкрили заступники директора навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Олена Борисяк і Сергій Гунько, які представили основні напрями реалізації кліматичних ініціатив та проєктів інституту.

Питання сучасних екологічних викликів, охорони навколишнього природного середовища та формування екологічної свідомості суспільства висвітлили завідувач кафедри екології та охорони здоров’я Леонід Бицюра, а також доценти Олександр Бондар, Ірина Любезна та Мирослава Питуляк.

Завідувачка кафедри міжнародної економіки ЗУНУ Ірина Зварич представила доповідь «Кліматичні зміни vs міжнародна економіка», у якій акцентувала увагу на впливі глобальних кліматичних трансформацій на економічні процеси та міжнародну співпрацю.

Завідувач кафедри агробіотехнологій Антін Шувар і доцентка Віра Мороз презентували результати досліджень на тему «Кількісні моделі вуглецепоглинання, енергетичного потенціалу та кліматичної адаптації лісонасаджень для забезпечення регіональної нейтральності агросектору».

Професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ Григорій Монастирський представив практичні кейси формування у здобувачів освіти компетентностей, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку, а також досвід функціонування Екологічної школи публічного управління.

Доцент кафедри екології та охорони здоров’я Олександр Бондар у своїй доповіді акцентував увагу на ролі інтерактивних екологічних інструментів, що формують кліматичну свідомість молоді. Зокрема, Олександр Богданович презентував настільну гру “Keep Cool” – модель міжнародних кліматичних перемовин, що дає змогу учасникам краще зрозуміти механізми ухвалення рішень у сфері кліматичної політики та глобальної екологічної взаємодії.

Окрему увагу під час заходу приділили формуванню екологічного кластеру в ЗУНУ – платформи для інтеграції науки, освіти, органів влади, громадськості та бізнесу з метою реалізації спільних природоохоронних і кліматичних ініціатив.

Проведення таких заходів сприяє розвитку міждисциплінарного діалогу, популяризації екологічних знань і формуванню сучасної екологічної політики, орієнтованої на принципи сталого розвитку та відповідального природокористування.