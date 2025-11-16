Юрій Черкас із села Пилипче Іване-Пустенської громади пройшов АТО і захищав Україну під час великої війни. Майже два роки Юрія вважали зниклим безвісти. Стало відомо: наш земляк загинув у листопаді 2023 року на Донеччині. Вічна пам’ять та слава!

«З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя Українського Воїна.

Вірний військовій присязі у бою за Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, 23 листопада 2023 року загинув під час виконання бойового завдання в районі н.п. Степове Донецької області, учасник АТО, солдат Черкас Юрій Петрович, 1976 року народження, житель с. Пилипче Іване-Пустенської громади. Обнадійливої звістки рідні чекали майже два роки, та, на жаль, дива не сталось…

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!» – пише Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.

