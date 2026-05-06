Лише протягом 5 травня внаслідок ударів з боку рф загинуло 28 осіб і 194 отримали поранення, що збільшило загальну кількість жертв за перші дні місяця.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), уточнюючи, що з 1 травня поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 500 людей, пише Інтерфакс-Україна.

За словами голови ММПЛУ Даніель Белль, особливе занепокоєння викликають масштаби жертв та широка територія ураження, яка охопила вже 14 областей України.

Найбільш кровопролитні атаки 5 травня зафіксовані у Запоріжжі, де авіабомби влучили в промисловий район, забравши життя щонайменше 12 осіб. Того ж дня російська авіація вдарила по центру Краматорська, де загинуло шестеро мирних мешканців. Ракетні удари та атаки безпілотників також спричинили руйнування та смерті у Тернополі, Рівному, Харкові, Дніпрі, Херсоні, Одесі та на Полтавщині.

Серед загиблих є рятувальники та медики, які потрапили під повторні удари під час виконання службових обов’язків. Зокрема, у Полтавській області двоє працівників екстрених служб загинули на газодобувному об’єкті, а в Херсоні дрон атакував медичний персонал.

В ООН наголосили, що застосування потужної зброї по міських районах у денний час робить масову загибель цивільних, які займалися повсякденними справами, цілком передбачуваною.