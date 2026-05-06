“Сьогодні, 6 травня, були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року.

Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів.

Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі”, – повідомив президент Володимир Зеленський і подякував Угорщині за конструктив та цивілізований крок.

Андрій Пишний, голова Національного банку України зазначив, що на цей результат “вперто та послідовно” працювала велика команда.

Довідка

6 березня в Будапешті затримали сімох співробітників і дві інкасаторських автівки «Ощадбанку». Вони везли з Відня до України 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та дев’ять кілограмів банківського золота.