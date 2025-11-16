Небесне воїнство поповнив ще один Герой. Леонід Гринюк з Кременця захищав Україну на пекельній Донеччині. На жаль, життя 45-річного воїна обірвалося. Вічна пам’ять та шана!

«Шановна Кременецька громадо! Повідомляємо вам, що в нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 14 листопада помер на виконанні завдань в селі Манвелівка, Синельниківського району, Донецької області, військовослужбовець, житель міста Кременець, радіотелефоніст відділення управління командира батальйону взводу зв’язку підрозділів забезпечення, солдат ГРИНЮК Леонід Ярославович, 1980 року народження», – повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Завтра, 17 листопада, кортеж з тілом Леоніда Гринюка, а також ще одного полеглого на фронті краянина Михайла Клим’юка, зустрічатимуть об 11-ій годині біля Трьох Валетів. Орієнтовно 11:30 год. прощання з Героями на Майдані Волі.

Після прощання кортеж із захисником КЛИМ’ЮКОМ Михайлом Васильовичем прямує до родинного дому, с. Темногайці.

Процесія із захисником ГРИНЮКОМ Леонідом Ярославовичем прямує до Собору Преображення Господнього де розпочнеться чин похорону.

Після траурний кортеж прямує до родинного дому (вул. Мікрорайон 3, буд.5), де відбудеться літія. Опісля траурний кортеж об'їздною дорогою прямує до кладовища с. Кременець, вул. Переліски.

«Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Героя Леоніда та Героя Михайла! Вічна пам’ять і слава українським воїнам, які захищали Батьківщину та кожного з нас. Для тих хто бажає бути присутнім на похороні о 10:00 год. від родинного дому (м.Кременець, Мікрорайон 3, 5) буде прямувати автобус», – повідомив Андрій Смаглюк.

