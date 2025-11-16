17 листопада в області – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 9-14 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів.

