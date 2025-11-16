Боєць Збройних Сил України, громадянин Італії – Юрі Превіталі, майже три роки захищає Україну. Нещодавно він побрався з нашою дівчиною.

Юрі служив у кількох підрозділах: у «Карпатській Січі», 2-у Інтернаціональному легіоні та у Тернопільському 16 окремому стрілецькому батальйоні 60 окрема механізована Інгулецька бригада. Нині передає свій бойовий досвід новобранцям як інструктор у Третій армійський корпус.

«Вітаємо військову сім’ю – Юрі та його дружину! Нехай спільний шлях буде щасливим і мирним», – написали у Тернопільському обласному ТЦК СП.

