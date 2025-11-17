Збірна України обіграла команду Ісландії в матчі заключного туру групового етапу відбору на Чемпіонат світу-2026 з футболу.

Поєдинок на стадіоні “Легія” у Варшаві завершився з рахунком 2:0.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для “синьо-жовтих” поєдинок відбувся у столиці Польщі.

До вирішального очного протистояння українці та ісландці підійшли з однаковою кількістю очок, але в острів’ян була краща різниця забитих і пропущених м’ячів. Тому команду Сергія Реброва влаштовувала лише перемога, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Збірна України активно розпочала матч і мала кілька хороших моментів у першому таймі, але реалізува їх не вдалося. Найближчим до голу був Віктор Циганков, який на 24-й хв. з лінії штрафного майданчика потужно пробив у поперечину.

У другому таймі українська збірна продовжила тиснути на ворота суперника. На 61-й хв. Олександр Зубков сильно пробив по центру воріт з-за меж карного майданчика, але голкіпер ісландців Еліас-Рафн Олафссон здійснив сейв.

На 83-й хв. збірна України таки відкрила рахунок – Циганков виконав подачу з кутового, Олексій Гуцуляк скинув головою на дальню стійку, де Зубков головою переправив м’яч у ворота.

На 90+3-й хв. українці подвоїли свою перевагу, знявши питання щодо переможця – м’яч після удару Гуцуляка з рикошетом від суперника опинився у воротах.

