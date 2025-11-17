Назару Зальопаному із села Ладичин на Теребовлянщині було лише 37 років. Захищав Україну у гарячих точках. Загинув Назар на Донеччині. Вічна пам’ять та шана Герою!

«І знову біль… Сумна звістка знову надійшла до нашої громади. З глибоким сумом сповіщаємо, що під час виконання завдань у Донецькій області поблизу населеного пункту Свято-Покровське загинув військовослужбовець, солдат ЗАЛЬОПАНИЙ Назар Васильович, 01.08.1988 року народження, житель с. Ладичин, радіотелефоніст штурмового спеціалізованого взводу, який з 08 листопада 2025року вважався зниклим безвісти.

Його шлях був сповнений мужності та відданості Україні. Він гідно ніс службу, залишаючись вірним присязі та своїм побратимам.

Світла пам’ять про Назара назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, поважав і любив. Ми усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. У цю важку мить ми разом із вами розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Герою!», – повідомили у Микулинецькій громаді.

