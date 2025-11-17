У Тернополі горіла багатоповерхівка — надзвичайники врятували чоловіка
Пожежа сталася 15 листопада о 9.15 на вулиці 15 Квітня. Вогонь спалахнув у квартирі на другому поверсі.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.
Полум’я охопило близько 6 квадратних метрів житлової площі, знищивши меблі та частину речей, а також пошкодивши стіни й стелю.
Під час роботи рятувальники виявили в задимленому приміщенні чоловіка і негайно вивели його у безпечне місце.
Причини виникнення пожежі та суми матеріальних збитків з’ясовують.