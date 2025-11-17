Поліція Збаражчини забезпечує карантинні заходи у зв’язку з виявленням випадку африканської чуми свиней. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

“У Збаразькій громаді виявлено загибель диких свиней. Фахівці управління Держпродспоживслужби області підтвердили випадок африканської чуми свиней”, — йдеться у повідомленні.

Після надходження інформації про загибель тварин на місце події виїхали фахівці Держпродспоживслужби області та співробітники Збаразького відділення поліції.

“Було виявлено сім туш. Щоб запобігти поширенню збудника, мертвих тварин спалили та захоронили відповідно до ветеринарно-санітарних вимог”, — зазначили у поліції.

Згідно з рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії пункт виявлення мертвих тварин оголошено неблагополучним. Визначено зони захисту та спостереження, затверджено план реагування, зокрема, посилення моніторингу, інформування населення, контроль за переміщенням тварин, посилення дезінфекційних робіт.

На поліцейських покладено обов’язок забезпечення карантинних заходів, контроль за переміщенням м’яса тварин, а також запобігання порушень, що сприяють поширенню хвороби.

